Mijnans verlaat Sparta en gaat voor de titel spelen met AZ

Sven Mijnans verruilt Sparta Rotterdam voor AZ. De Alkmaarders anticiperen daarmee op het wegvallen van Dani de Wit, die met een hardnekkige voetblessure kampt. Mijnans zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.

De 22-jarige Mijnans is al drie seizoenen een vaste waarde op het middenveld van Sparta. Onder leiding van trainer Maurice Steijn is hij nu met Sparta bezig aan zijn sterkste jaar, met een zeer knappe zesde plaats in de eredivisie tot gevolg.

In De Muurligger bracht Hugo Borst een ode aan Sven Mijnans: