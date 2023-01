Demonstrant op Aruba onderbreekt college voor Oranjes met slavernijprotest

Op beelden is te zien dat de vrouw, die op Aruba actief is voor de partij Pueblo Prome, een vlag omhooghoudt terwijl ze het gospellied Oh freedom zingt, dat over slavernij gaat. Kort na haar actie werd ze de zaal uitgeleid en ging het college weer verder.

Op Aruba heeft een demonstrant een college onderbroken waarbij prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig waren, om aandacht te vragen voor het slavernijverleden. Het college over de kenmerken van het Caribisch recht werd gegeven aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Aruba. De Oranjes waren daar te gast als onderdeel van hun rondreis door het Caribische deel van het Koninkrijk.

De demonstrant is Gisele Sint Jago, die behalve politica ook rechtenstudent is. Als student mocht ze aanwezig zijn in de collegezaal van de universiteit. Het was haar bedoeling om een manifest aan te bieden aan koning Willem-Alexander, vertelt ze aan de NOS.

In dat manifest roept ze de koning, mede namens haar partij Pueblo Prome, op om excuses te maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook pleit ze voor herstelbetalingen voor de nazaten van tot slaaf gemaakten en wil ze dat in de wet wordt vastgelegd dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is.

"Geen koninklijk excuus, maar wel een koninklijk bezoek, het zal onze mond niet zemen", staat in het document. "Een schadeloosstelling in verhouding tot het misdrijf, is wat wij in het hier en nu claimen."

'Lang getwijfeld'

In een toelichting zegt Sint Jago dat ze lang heeft getwijfeld over haar actie. "Ik had het niemand van tevoren verteld, voor het geval ik het toch niet zou durven." Alleen de leider van haar politieke partij wist ervan. "Het was wel volledig mijn idee."

Sint Jago woont nu 18 jaar op Aruba, maar verbleef de 29 voorgaande jaren in Nederland. Naar eigen zeggen heeft ze daar ervaren wat de slavernij heeft betekend en hoe het Nederlandse slavernijverleden nog steeds doorwerkt in de maatschappij.