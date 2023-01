Producenten militair materieel draaien overuren door leveranties aan Oekraïne

Nederlandse bedrijven hebben sinds de oorlog ook ineens de wind mee. Het internationale bedrijf Thales, met een fabriek in Hengelo, maakt radarapparatuur en vuurgeleidingssystemen voor de landmacht, luchtmacht en marine. Sinds de oorlog in Oekraïne staan de delegaties er in de rij. Over de stijging van het aantal orders kan het bedrijf niets zeggen. "We zijn een beursgenoteerd bedrijf."

Zo ziet bijvoorbeeld het Duitse wapenbedrijf voor munitie en granaten Rheinmetall dat de orders in 2022 met 100 tot 150 procent zijn gestegen, en dat daar in 2023 nog eens ruim 30 procent bijkomt.

Terwijl het ene wapenarsenaal en wapensysteem na het andere wordt gedoneerd aan Oekraïne en NAVO-landen hun defensiebudgetten ophogen, loopt de wapenindustrie al warm. Want daar wordt het geld straks uitgeven. Maar de vraag is: kunnen ze die toenemende vraag wel aan?

Volgens de laatste cijfers was de internationale wapenindustrie in 2021 goed voor 592 miljard euro. Ter vergelijking: dat is meer dan de omzet van Apple, Facebook en autofabrikant Tesla bij elkaar. Qua omzet produceren Amerikaanse bedrijven veruit de meeste zware wapens, zoals Lockheed en Boeing. Daarna volgen veelal Chinese bedrijven. In de EU heeft Frankrijk de grootste wapenindustrie. In Nederland zit een bescheiden deel van de wapenindustrie van in totaal duizend bedrijven met een jaaromzet van 4,7 miljard euro.

Wel is duidelijk dat Thales flink wat mensen heeft moeten aannemen. "We hebben inmiddels al zo'n 2800 mensen werken voor Thales. Alleen vorig jaar al hebben we 400 mensen aangenomen. We hebben grote opdrachten gewonnen, zowel in Nederland, Duitsland en Engeland. Om dat op tijd af te krijgen, hebben we gewoon extra capaciteit aan mensen nodig", zegt Rene de Jongh, directeur strategie van Thales Nederland.

Ook bij Defenture in Tiel, dat militaire voertuigen maakt voor onder andere Nederland en Duitsland, floreren de zaken. "Zolang de oorlog in Oekraïne doorgaat, zullen de zaken goed lopen", zegt directeur Henk van der Scheer. "Voorheen durfde ik op een feestje niet altijd te zeggen dat wij voertuigen maken voor Defensie. Maar als ik het nu vertel, begrijpt iedereen dat het nodig is."

Maar ondanks dat landen sneller materieel willen kopen, is 'vandaag besteld, morgen in huis' niet altijd mogelijk. "We leveren niet uit voorraad", zegt Thales. "Dat is te kostbaar", zegt Defenture. De Jongh: "Het zijn zulke complexe systemen, die produceren we alleen op aanvraag. Het is economisch niet haalbaar om die uit voorraad leverbaar te hebben. De kosten voor de voorraad worden dan te hoog. Daarom wachten we op klanten."