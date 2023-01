Zeven woningen in Arnhem onbewoonbaar na brand

Zeven woningen aan de De Wiltstraat in Arnhem zijn onbewoonbaar na de brand die daar vanochtend vroeg uitbrak.

"De bewoners van die panden kunnen zeker niet naar huis", zegt René Bierman, de woordvoerder van de Veiligheidsregio Arnhem, tegen Omroep Gelderland, De brand is volgens hem ontstaan in twee herenhuizen en vervolgens overgeslagen op een hofje daarachter.

Andere buurtbewoners mogen voorlopig ook nog niet naar huis. De Veiligheidsregio verwacht dat zij op z'n vroegst rond 21.00 uur weer terug kunnen. "Mensen kunnen dan nog wel last hebben van stank en rook binnen", verklaart Bierman.

De twee herenhuizen zijn uitgebrand, maar de bluswerkzaamheden zijn nog niet afgerond. "Er is een risico op instortingsgevaar. Daardoor kunnen we niet bij de plek komen waar de brand is ontstaan", zegt de woordvoerder. Met het onderzoek naar de oorzaak kan dus nog niet worden begonnen.

Bezorgde buurtbewoner

Eén buurtbewoner hoeft dat onderzoek in ieder geval niet af te wachten, meldt Omroep Gelderland. Bob Ouwens wendde zich vanochtend al tot burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA). "Ik heb de gemeente al bijna twee jaar gemaild, omdat ik me zorgen maakte over dit pand in mijn buurt."

Volgens de regionale omroep wilde de bezorgde buurtbewoner dat de gemeente zou ingrijpen. "In die mails staat bijvoorbeeld: 'Zitten jullie te wachten op een grote stadsbrand? De vraag is niet óf het gebeurt, de vraag is wanneer het gebeurt.' Nou, vandaag was de dag", zegt Ouwens.

De gemeente Arnhem laat weten dat het naar aanleiding van klachten van buurtbewoners inderdaad actie heeft ondernomen: "Uiteraard gaan we op een later moment ook een technisch onderzoek doen naar waar het bij deze brand mis is gegaan. Maar we weten op dit moment niet of de klachten van de buurt verband houden met de oorzaak van de brand. Bovendien ligt de eerste focus nu op het helpen van buurtbewoners."