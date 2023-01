Truc Antwerp pakt verkeerd uit: slaande Stengs nu nog langer geschorst

De zevenvoudig Oranje-international kreeg na ruim een uur een rode kaart na een slaande beweging aan het adres van Amadou Diawara. De wedstrijd eindigde in 0-0.

Calvin Stengs heeft een fikse schorsing gekregen voor de klap die hij woensdag uitdeelde tijdens de Belgische competitietopper van Royal Antwerp tegen Anderlecht. De aanvaller van Antwerp is voor zes duels geschorst, waarvan twee duels voorwaardelijk.

🫣 | Calvin Stengs vergeet even dat hij op een voetbalveld staat. 🟥👀 #ANDANT pic.twitter.com/HQHBPZplhV

De Belgische tuchtcommissie had een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Antwerp ging daar niet mee akkoord, met het oog op het bekerduel met Union Sint-Gillis van woensdagavond. Omdat de zaak nog een keer moest worden behandeld, zou de schorsing pas donderdag ingaan waardoor Stengs zou kunnen spelen.

Hoger beroep mogelijk

Antwerp zal er echter niet op hebben gerekend dat de schorsing in hoger beroep een stuk zwaarder zou uitvallen. Stengs kan woensdag inderdaad spelen tegen Union, maar hij mist de competitiewedstrijden tegen Club Brugge, RC Genk, KAS Eupen en OH Leuven. Pas in maart keert de Nederlander, die ook 5.000 euro boete kreeg, terug op het veld.

De club van trainer Mark van Bommel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. In dat geval komt de zaak vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal en zou Stengs zondag kunnen aantreden in de topper tegen Club Brugge.

KRC Genk is koploper in België, Union volgt op zes punten, Antwerp is derde op twaalf punten en Club Brugge vierde op achttien punten.