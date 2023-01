Justitie ziet geen terreurmotief bij mesaanval in metro Brussel

De Vlaamse omroep VRT meldt dat hij niet bekendstond als extremist bij de veiligheidsdiensten, maar wel een bekende was van de politie. Hij zou in 2020 onder meer geweld hebben gebruikt en mensen hebben bedreigd.

Gisteren stak een 30-jarige man drie mensen neer in een metrostation op station Schuman, in de Europese wijk van de Belgische hoofdstad. Van de drie gewonden ligt er nog een in het ziekenhuis. Het gaat om een man van 25. Hij verkeerde enige tijd in levensgevaar, maar inmiddels niet meer.

De man die gisteren met een mes instak op mensen in een Brussels metrostation wordt verdacht van verboden wapenbezit en poging tot moord. Dat meldt de Belgische justitie. De onderzoekers gaan er niet van uit dat de verdachte een terroristisch motief had.

In een metrostation in Brussel heeft een man reizigers aangevallen met een mes. Daarbij zijn zeker drie gewonden gevallen. Het gebeurde in metrostation Schuman, vlak naast het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De verdachte is aangehouden. - NOS