Drie jaar na Brexit wachten de Britten nog steeds op de voordelen

Toen het Verenigd Koninkrijk vandaag precies drie jaar geleden officieel de Europese Unie verliet, ging het B-woord in de ban. De Britten waren Brexit-moe, het land was jaren verdeeld geweest. Het is gebeurd, we praten er niet meer over, was het sentiment.

Maar nu is het gesprek terug en lijkt de publieke opinie over Brexit te verschuiven. Volgens peilingen oordeelt inmiddels het merendeel van de Britten negatief over het vertrek uit de Europese Unie: 56 procent van de respondenten zou Brexit een 'slecht idee' vinden, terwijl nog maar 32 procent blijft volhouden dat het wel een goed plan was.

Voor het eerst sinds het Brexit-referendum (dat het land verdeelde in 48 procent tegen en 52 procent voor) is er nu een meerderheid van Brexit-regretters, mensen die spijt hebben van het verlaten van de EU. Zij hebben last van Bre-gret, grappen Britse media.

Zwakkere economie

Zou dat te maken hebben met de economische nadelen van Brexit die nu iets duidelijker zichtbaar worden? Met nadruk op 'iets'; want lang niet alle effecten van de Britse uittreding zijn uitgekristalliseerd en het blijft voor economen nog steeds lastig de Brexit-effecten te isoleren van de coronapandemie en de energiecrisis.

Neem bijvoorbeeld de uittocht van Europese werknemers tijdens corona, die als gevolg van Brexit in kleinere aantallen weer terugkwamen. Komt dat door Brexit of door de pandemie? Dat is lastig vast te stellen.

Een vergelijking die meer houvast geeft, is dat het VK het enige G7-land is waarvan de economie nog steeds kleiner is dan vóór corona. Volgens vandaag verschenen IMF-cijfers ligt het VK mogelijk op koers om dit jaar van 's werelds grootste economieën de slechtst presterende te worden. Slechter zelfs dan het door sancties getroffen Rusland - voor zover de cijfers uit dat land te vertrouwen zijn.

Krappe arbeidsmarkt

De Britse economie lijkt na Brexit minder veerkrachtig: de problemen die we overal in Europa zien, lijken de Britse economie harder te raken. Neem inflatiecijfers die - net als bij de buurlanden - grotendeels zijn veroorzaakt door wereldwijde hoge energieprijzen. Maar in het VK worden die verder opgedreven door een krappe arbeidsmarkt en hogere importkosten.

Het gevoel dat dingen niet goed werken in het land draagt ook bij aan het nationale pessimisme over Brexit. Al geruime tijd wordt het VK geplaagd door een golf aan stakingen in de publieke sector.

Werknemers eisen extra geld, dat er volgens de regering niet is. Met name de Britse zorgsector, met 7,3 miljoen mensen op de wachtlijst, verkeert in crisis door een combinatie van onderbetaling en structurele personeelstekorten. Personeelskrapte die ook weer deels aan Brexit is te danken.

