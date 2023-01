Turks telefoontje bracht oud-international Bruma bij Heerenveen: 'Ben hongerig'

"Eerst maar eens een goed halfjaar Heerenveen, dan zien we in de zomer wel verder", spreekt de oud-verdediger van PSV bij zijn presentatie in Friesland, waar hij tot het einde van dit seizoen getekend heeft. "Dit is voor mij een goede oplossing. Ik ben terug in de eredivisie en mijn doel is om te spelen."

Op z'n vijftiende werd hij door Chelsea naar Londen gehaald. Op z'n zeventiende debuteerde hij in de Premier League. Op z'n achttiende droeg hij het shirt van het Nederlands elftal. En op z'n 31ste is Jeffrey Bruma gepresenteerd als nieuwe speler van sc Heerenveen.

Bruma, tussen 2010 en 2016 goed voor 25 interlands, speelde de laatste anderhalf jaar bij Kasimpasa in Turkije. Dat ging, op wat blessures na, vrij goed. Mits fit, was Bruma basisspeler. Niets aan de hand dus. Toch kwam er een abrupt einde.

"Ik werd door de club gebeld met de mededeling dat ik de volgende dag niet meer hoefde te komen", licht Bruma toe. "Een aparte manier van zaken doen, maar ik wist dat het er zo aan toe kan gaan in Turkije. Ik ben snel vertrokken."

Europees voetbal halen met Heerenveen

Nadat zijn contract was ontbonden, stonden clubs uit binnen- en buitenland voor de transfervrije Bruma in de rij. Gesprekken met Heerenveen, waar hij de geblesseerde aanvoerder Sven van Beek moet vervangen, trokken hem over de streep. En dus voetbalt hij plots in Friesland.

"We staan er goed voor (achtste, red.) en het doel is om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik sta er goed voor en ben fit en hongerig", klinkt het vol zelfvertrouwen. "Ik heb nog wel een aantal jaren voor me."