Duikers vinden telefoon vermoorde Esmee (14) in Leiden

De politie heeft bevestigd dat de telefoon is gevonden. Volgens een woordvoerder is de telefoon voor het onderzoek niet meer nodig en kan het toestel bij de ouders van Esmee blijven.

Vorig jaar zocht de politie naar aanleiding van getuigenverklaringen verschillende keren op dezelfde plek naar de telefoon van Esmee. Die pogingen leverden niets op. De ouders van het slachtoffer hebben vervolgens in eigen beheer een duikteam van vrijwilligers gevraagd of zij wilden zoeken naar de telefoon.

In het kanaal langs het Utrechtse Jaagpad in Leiden hebben duikers de telefoon van de in 2021 vermoorde Esmee (14) opgedoken.

Turnleraar vermoordde Esmee

De 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk werd op 30 december 2021 als vermist opgegeven en de volgende dag door een groepje sporters dood gevonden in een parkje in Leiden. De inmiddels 33-jarige Olivier van de G., die een relatie met het meisje had, werd in november 2022 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van het meisje. Tegen deze straf is hij in hoger beroep gegaan.