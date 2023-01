Na veel onvrede draait hockeybond play-offplannen terug: nu twee finaleduels

Hockeybond KNHB heeft de omstreden hervorming van de play-offs om de landstitel teruggedraaid. Zowel de halve finales als de finale bestaan voortaan uit twee wedstrijden: een thuis- en een uitwedstrijd.

Het besluit is genomen na overleg met de clubs, die niet blij waren met de in juli door de KNHB gepresenteerde nieuwe opzet.

De hockeybond kondigde toen aan dat het landskampioenschap bij de mannen en vrouwen de komende jaren zou worden beslist in één finalewedstrijd in het Wagener Stadion in Amstelveen in plaats van een best-of-3-serie op de velden van de twee finalisten.

De halve finales zouden nog wel worden gespeeld met best-of-3-duels, maar dat zijn nu dus twee duels geworden.

Weerstand bij clubs

De nieuwe opzet stuitte op veel weerstand. Volgens de clubs dreigde met één finaleduel de clubbeleving verloren te gaan en werden omzet uit kaartverkoop en verkoop van eten en drinken gemist. Ook zou het sportief niet eerlijk zijn als de finale drie jaar op rij in het stadion van Amsterdam zou worden gespeeld.