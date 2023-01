Minderjarige verdachten van doodsteken snackbarhouder Den Haag langer vast

De drie minderjarigen die worden verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Den Haag blijven nog twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest verlengd. Bij het incident kwam afgelopen vrijdag een 39-jarige man om het leven in de buurt van de snackbar waarvan hij eigenaar was.

Zaterdagochtend vroeg pakte de politie twee meisjes van 15 en 17 jaar en een jongen van 17 op. Ze worden verdacht van het op straat slaan en schoppen van de 39-jarige man en een 41-jarige vrouw. Ook zouden ze de man met een mes hebben neergestoken, waardoor hij uiteindelijk is overleden.

'Geen woorden voor'

Het steekincident gebeurde in de Haagse wijk Loosduinen, waar het slachtoffer met zijn familie een snackbar had. Buurtbewoners hebben bij de cafetaria bloemen en kaarsen neergelegd.

Veel van hen zijn verbijsterd over de gebeurtenissen, zeiden ze gisteren tegen de NOS. "Het was een hele lieve man, en zijn gezin ook. Lief, beleefd, het was altijd druk in de zaak."

Een andere vrouw had kort voor de steekpartij nog een broodje gehaald bij de snackbar. "Hij ging daarna sluiten, maar ik heb nog een tijdje met hem staan praten buiten", vertelde ze geëmotioneerd. "Nu denk ik: dat had ik misschien niet moeten doen. Ik heb er geen woorden voor."

In beperkingen

Over de toedracht van de steekpartij heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De drie minderjarige verdachten zitten de komende twee weken in beperkingen vast. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.