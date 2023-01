Kabinet besluit in juni of Gronings gasveld nog een jaar op de waakvlam blijft

Het is mogelijk om op 1 oktober helemaal te stoppen met het winnen van gas in Groningen, maar het kan ook zijn dat de winning nog een jaar op de waakvlam blijft. Het kabinet neemt daar in juni een besluit over, schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer.

Of Groningen daadwerkelijk dit najaar dicht gaat hangt af van de internationale omstandigheden, schrijft Vijlbrief. Voorwaarde is dat er voldoende geïmporteerd gas in de opslagen zit. Om die reden adviseert de Gasunie juist vandaag om het Groningse veld langer op de waakvlam te houden.

Het stopzetten van de winning noemt de Gasunie risicovol in verband met de leveringszekerheid. Omdat de import van Russisch gas is weggevallen en door de onzekerheden op de markt vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er "helaas" scenario's denkbaar waarin Nederland volgende winter onvoldoende gas heeft.

Infrastructuur in stand houden

Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat de Gasunie één van de organisaties is die advies uitbrengen. Vijlbrief neemt het advies mee bij zijn besluit over het komende gasjaar.

Sinds 1 oktober 2022 staat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas uit wordt gehaald, alleen om de infrastructuur in stand te houden. Tot 1 oktober van dit jaar wordt er 2,8 miljard kuub gas opgepompt. Als het minder zou worden moeten de putten gesloten worden en kunnen ze niet meer gebruikt worden als er onverhoopt meer gas nodig is.

Volgens Vijlbrief is inmiddels aan alle voorwaarden voldaan die in 2018 werden gesteld om de gaswinning in Groningen te kunnen stopzetten. Zo is de gasopslag bij Grijpskerk omgebouwd naar laagcalorisch 'Groningengas' en wordt er veel minder laagcalorisch gas geëxporteerd. Vijf van de negen grootgebruikers van gas in Nederland zijn inmiddels overgestapt op hoogcalorisch gas.

En de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek, die het geïmporteerde gas geschikt moet maken voor Nederlandse fornuizen en cv-ketels, is na veel vertragingen uiterlijk 1 oktober inzetbaar.

'Goed nieuws'

Vijlbrief: "Alles dat in mijn macht ligt om het Groningenveld te sluiten is nagenoeg gerealiseerd. Dat is goed nieuws." Toch blijft het door de oorlog in Oekraïne onzeker of er voldoende hoogcalorisch gas kan worden geïmporteerd.

In juni hoopt hij daar meer zekerheid over te hebben en volgt dus een definitieve beslissing over de sluiting. "Uitgangpunt blijft dat ik Groningen wil sluiten in oktober of uiterlijk oktober volgend jaar."