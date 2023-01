Een man is vanochtend zwaargewond geraakt nadat hij van een olietanker was gevallen en in de Westerschelde belandde.

Het slachtoffer viel ter hoogte van Terneuzen van het grote schip, schrijft Omroep Zeeland.

De man werd door hulpverleners op reddingsboten uit het water gehaald. Een helikopter van de kustwacht heeft de man uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.