Italiaanse krachtpatser houdt Groenewegen van zege in Saudi Tour, Bol derde

De rit van 184 kilometer in de provincie Al UIa (tevens subsponsor van de ploeg van Groenewegen) kwam maar moeizaam op gang. Door de straffe wind op kop reed het peloton een tijdlang zelfs niet harder dan 21 kilometer per uur.

Jonathan Milan heeft de tweede etappe van de Ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De pas 22-jarige Italiaanse krachtpatser van Bahrain was in de massasprint Dylan Groenewegen en Cees Bol te snel af.

Op zo'n 35 kilometer van de streep kregen de renners de wind schuin in de rug en dreigden er waaiers te ontstaan. Het peloton brak inderdaad in tweeën, maar ruim voor de finale kwam alles weer bijeen.

Dappere poging

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer deed Matthias Norsgaard (Movistar) een dappere poging om het peloton voor te blijven. De Deens kampioen tijdrijden, broer van Emma Bjerg-Norsgaard en zwager van profcollega Mikkel Bjerg (UAE), hield het nog knap lang vol.

Kromgebogen over zijn smalle stuur, met zijn gezicht vol in de wind, werd hij drie kilometer voor het einde alsnog ingerekend. De sprinttrein van DSM (met Van Uden als beoogde afmaker) raakte in de laatste kilometers van de rails, waardoor de weg vrij was voor de ploeg van Groenewegen.

Luka Mezgec, de laatste man voor Groenewegen, vergat echter op tijd ruimte te maken voor zijn sprinter. De vroeg ingezette sprint van Bol kon hij nog pareren, maar Milan - die vorig jaar indruk maakte in de Ronde van Kroatië en zich op de baan ontpopt heeft als de nieuwe Filippo Ganna - was niet meer te achterhalen.