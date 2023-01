Tienduizenden huishoudens zonder stroom in Brabant, Efteling-attracties ontruimd

Door de stroomstoring is er ook geen elektriciteit in de Efteling. In het attractiepark staan attracties stil.

In Midden-Brabant zitten door een grote stroomstoring tienduizenden huishoudens zonder stroom. Omroep Brabant schrijft dat in onder meer Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Helvoirt, Moergestel, Biezenmortel en Oisterwijk de stroom uitviel.

Er is op dit moment een regionale stroomstoring en het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Hierdoor is het Efteling Contact Center momenteel moeilijk te bereiken. Houd Efteling-kanalen in de gaten voor updates.

De regionale omroep meldt dat volgens netbeheerder Enexis ruim 38.000 klanten zonder stroom zitten.

Monteurs zijn onderweg naar Tilburg, waar de storing is. "We onderzoeken of we op korte termijn de stroom voor een deel weer terug kunnen brengen", zegt de woordvoerder tegen Omroep Brabant. "We houden er zeker rekening mee dat het nog enige tijd kan gaan duren."