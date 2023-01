Ook in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Bouterse om Decembermoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft in hoger beroep opnieuw twintig jaar cel geëist tegen oud-president Desi Bouterse vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in 1982. Ook wil het OM dat hij wordt vastgezet, iets wat bij eerdere rechtszaken niet werd geëist. In 2019 werd Bouterse, toen nog president van Suriname, ook veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden. Hij ging in verzet bij de krijgsraad, die in 2021 ook tot dezelfde straf kwam. Sinds juli dient het hoger beroep in de zaak. De verwachting is dat de rechter later dit jaar uitspraak doet. Bouterse is op dit moment de leider van de grootste oppositiepartij in Suriname.

Wat zijn de Decembermoorden? De zaak draait om de moord op politieke tegenstanders van het regime-Bouterse in 1982. Bouterse was toen bevelhebber van het Surinaamse leger. Vijftien mensen, onder wie journalisten, vakbondsleiders en advocaten, werden in de nacht van 7 op 8 december doodgeschoten in Fort Zeelandia. Het regime beweerde dat ze een coup wilden plegen en dat ze op de vlucht werden doodgeschoten. De strafzaak rond de Decembermoorden begon in 2007. Er waren toen 25 verdachten. Zeven verdachten werden veroordeeld, twaalf werden vrijgesproken en zes overleden tijdens het proces.

Bouterse heeft zelf altijd zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden ontkend. Hij vindt dat hij alleen politiek verantwoordelijk is, omdat hij in 1982 bevelhebber was van het leger. De rechtszaak noemt Bouterse steevast politiek gemotiveerd. Op de eerste dag van het hoger beroep, eind juli vorig jaar, zei Bouterse dat een aantal ontlastende verklaringen over hem niet in het oorspronkelijke vonnis was opgenomen. Ook ontkende hij voorbedachte raad bij de moorden. Volgens de oud-leider waren de slachtoffers uit op een staatsgreep en werden ze op de vlucht door militairen doodgeschoten. Terug naar Fort Zeelandia Eind november bezocht Bouterse voor het eerst als verdachte Fort Zeelandia, de plek waar de moorden zijn gepleegd. Het Hof van Justitie hield hier een zittingsdag in de hoop dat zo herinneringen zouden bovenkomen bij de verdachten en getuigen in de zaak. Bouterse zei na afloop van de zitting dat hij heeft geprobeerd zich de zaak "weer voor de geest" te halen. Bekijk ook de onderstaande terugblik over de Decembermoorden: