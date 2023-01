Inmiddels honderd doden door aanslag Pakistan, reddingsactie afgerond

De aanslagpleger sloeg dinsdag toe aan het begin van de middag (lokale tijd). Door de kracht van de explosie stortte het dak van moskee deels in. De schattingen over het aantal gewonden lopen uiteen van ruim 170 tot zeker 225.

Het is onduidelijk of er levenden onder het puin vandaan zijn gehaald. Wel werden er volgens functionarissen vele lichamen van slachtoffers geborgen. De overledenen zijn vooral politieagenten, zegt een ziekenhuiswoordvoer tegen internationale media. Ruim vijftig gewonden worden behandeld.

Zeker honderd mensen zijn volgens de laatste berichten uit Pakistan omgekomen bij de grote bomaanslag van gisteren. De reddingsactie bij de opgeblazen moskee in de stad Peshawar is inmiddels afgerond.

In Pakistan zijn bijna 60 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag in een moskee in de stad Peshawar. De zware explosie was tijdens het middaggebed. In de moskee waren ook veel agenten aanwezig. Vermoedelijk was hun aanwezigheid de reden van de aanslag. - NOS