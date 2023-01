Twee Europees kampioenen zijn blikvangers in de 42ste marathon van Rotterdam

Twee Europees (oud-)kampioenen starten in de 42ste marathon van Rotterdam op zondag 16 april. De 33-jarige Vlaming Koen Naert is de Europees kampioen van 2018. Bij de vrouwen is de regerende Europees kampioene Aleksandra Lisowska (32) aanwezig.

De komst van 'Abdi & Abdi' is eerder aangekondigd. De Belg Bashir Abdi en zijn boezemvriend Abdi Nageeye wonnen de Rotterdamse marathon respectievelijk met een Europees record (2.03.36, de snelste tijd ooit in ons land gelopen) en Nederlands record (2.04.56) in 2021 en 2022.

