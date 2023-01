'Wereldwijde afscheidstournee Elton John goed voor recordopbrengst'

Met zijn afscheidstournee heeft de Britse popster Elton John een nieuw record gevestigd. Volgens het Amerikaanse muziekblad Billboard leverde zijn Farewell Yellow Brick Road Tour tot dusver zo'n 817,9 miljoen dollar (757 miljoen euro) op aan inkomsten. Nooit werd er volgens Billboard zoveel geld met een tournee verdiend.

Het vorige record stond op naam van de Britse zanger Ed Sheeran: zijn The Divide Tour leverde ruim 776 miljoen dollar op. Voor die tijd was de Ierse band U2 recordhouder.

In 2018 maakte Elton John bekend dat de wereldwijde Farewell Yellow Brick Road Tour zijn laatste tournee zou worden. In totaal werden zo'n 300 concerten aangekondigd, verspreid over een periode van meerdere jaren. "Ik kan het fysiek niet meer en ik wil het niet meer. Ik wil thuis zijn", zei de zanger, die inmiddels 75 jaar is.

Afscheid in Europa

Er werden tot dusver 5,3 miljoen tickets verkocht en inmiddels heeft John 278 optredens achter de rug. Afgelopen juni stond hij in Gelredome in Arnhem, dat maanden van tevoren al was uitverkocht.

Komende zomer komt de tournee in Europa tot een einde: John geeft dan nog onder meer een optreden op het beroemde festival Glastonbury.

Los van zijn afscheidstournee is de zanger en pianist, bekend van hits als Rocket Man en I'm Still Standing, sowieso een zeer succesvolle artiest als het op ticketverkoop aankomt. Billboard becijferde dat zijn concerten sinds 1986 bijna 1,9 miljard dollar hebben opgeleverd, waarmee hij bekende namen als Madonna en Bruce Springsteen achter zich laat.