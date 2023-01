VN wil onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden Mali

De Verenigde Naties willen dat er een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Mali. De VN wil uitzoeken in hoeverre het regeringsleger en de Russische huurlingengroep Wagner daarbij betrokken zijn.

In een verklaring schrijft de VN dat deskundigen in Mali "aanhoudende en zorgwekkende" geluiden opvangen over executies en massagraven. Ook zijn er aanwijzingen voor verkrachtingen en ander seksueel geweld, martelingen, plunderingen, arrestaties op basis van onduidelijke gronden en verdwijningen. Malinese strijdkrachten en hun bondgenoten zouden daarachter zitten.

Het West-Afrikaanse land huurde volgens het Westen in 2021 strijders van de Wagner Groep in, in de strijd tegen militanten die gelieerd zijn aan al-Qaida en Islamitische Staat. Mali zelf ontkent dat er Russische huurlingen actief zijn. Wagner onderhoudt nauwe banden met het Russische leger en het Kremlin. De paramilitaire groep is ook actief in de oorlog in Oekraïne.

In Mali is het chaos sinds er tien jaar geleden een rebellenopstand uitbrak in het noorden van het land. Nog altijd worden grote delen geteisterd door terreurgroepen, ondanks de komst van buitenlandse troepenmachten uit onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk.