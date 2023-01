NAVO en Japan halen banden aan om Russische en Chinese dreiging

De NAVO en Japan gaan de banden versterken. Dat hebben NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en de Japanse premier Fumio Kishida bekendgemaakt tijdens een bezoek van Stoltenberg aan Japan.

De twee zeiden dat de Russische invasie in Oekraïne en intensievere militaire samenwerking tussen Moskou en China tot de meest gespannen veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog hebben geleid. "De wereld bevindt zich op een historisch keerpunt", valt te lezen in een verklaring van de twee leiders.

Stoltenberg en Kishida uitten ook hun zorgen over de nucleaire dreigingen van Rusland en gezamenlijke militaire oefeningen die Rusland en China doen in de buurt van Taiwan. Daarnaast zijn ze bezorgd over de ontwikkeling van kernwapens door Noord-Korea.

Aanmoediging China

Volgens Stoltenberg zou een Russische overwinning in Oekraïne China aanmoedigen om Taiwan meer "te pesten" en te bedreigen. "Deze oorlog is niet alleen een Europese crisis, maar een uitdaging voor de wereldorde. Peking kijkt nauwlettend toe. Wat vandaag in Europa gebeurt, kan morgen in Oost-Azië gebeuren."