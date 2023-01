Paul Jansen stopt als hoofdredacteur van De Telegraaf. Hij gaf sinds 2015 leiding aan de redactie van het dagblad, als opvolger van Sjuul Paradijs. Die vertrok na een conflict met de directie over de toekomst van de krant.

Jansen gaat niet weg bij De Telegraaf. Na zijn aftreden, op 1 juni, gaat hij aan de slag als correspondent in de Verenigde Staten.

Onder Jansen groeide het aantal abonnees aanzienlijk, zegt Rien van Reemen, directeur van Mediahuis Nederland, waar de krant onder valt. "We zijn Paul zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan alle positieve ontwikkelingen van De Telegraaf."

Droom in vervulling

Zelf noemt de 55-jarige Jansen het 'een eer' om de krant te hebben mogen leiden. "Het waren ook tropenjaren. Het is nu tijd om de bakens te verzetten. Met het correspondentschap gaat een oude droom in vervulling."

Jansen werkt sinds 1996 bij De Telegraaf. Hij was eerder onder meer correspondent in Indonesië en chef van de parlementaire redactie. Wie Jansen gaat opvolgen, is nog onbekend.

Aanslag

Als hoofdredacteur kreeg Jansen onder meer te maken met een aanslag op het redactiegebouw in Amsterdam. Op 26 juni 2018 ramde een bestelwagen de glazen pui, waarna de bestuurder uitstapte en de auto, die gevuld was met jerrycans met benzine, in brand zette. De ontploffing veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand. Niemand raakte gewond.