Recordomzet voor chipfabrikant NXP, door gestegen vraag

De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt van omgerekend 12,2 miljard euro. Ook maakte het bedrijf 2,6 miljard euro winst. In de cijfers is goed terug te zien hoe groot de vraag toenam sinds het begin van de coronacrisis: de omzet is in twee jaar tijd met 50 procent gestegen.

Het bedrijf, dat het hoofdkantoor in Eindhoven heeft, is een van de belangrijkste bedrijven in de wereldwijde chipsector. NXP is wereldwijd actief in meer dan dertig landen en heeft 34.000 medewerkers.

Het is actief in verschillende sectoren, maar haalt verreweg de meeste omzet uit de productie van chips voor de auto-industrie. Die is goed voor net iets meer dan 50 procent van de omzet.

Restricties ASML

In hoeverre NXP geraakt gaat worden door de nieuwe restricties die zijn opgelegd aan chipmachinemaker ASML is onduidelijk. Afgelopen vrijdagavond werd duidelijk dat Nederland, de VS en Japan het eens zijn geworden over nieuwe restricties voor de export van chipmachines naar China. De details hierover zijn onbekend en moeten nog worden uitgewerkt.

NXP maakt ook gebruik van de chipmachines van ASML en heeft daarnaast activiteiten in China. Het bedrijf is er al meer dan dertig jaar actief. In het persbericht over de kwartaal- en jaarcijfers zegt de chipfabrikant daar niks over, mogelijk dat dit wel vanmiddag ter sprake komt als het bedrijf de cijfers bespreekt met analisten.

De chipfabrikant kwam afgelopen week nog in het nieuws vanwege chips die ondanks sancties toch nog in Rusland belanden. NXP benadrukte toen dat het bedrijf zich aan de sanctieregels houdt en geen zaken doet met Rusland; het staat naar eigen zeggen machteloos als chips via een omweg toch in Rusland terechtkomen.

Chiptekorten

Afgelopen najaar zei NXP in gesprek met de NOS dat de chiptekorten, die de industrie sinds de coronacrisis parten speelt, nog altijd niet voorbij zijn. Wel neemt de vraag naar consumentenelektronica af.