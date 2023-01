IMF iets minder somber over economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is wat minder somber over de wereldeconomie dan bij de laatste raming in oktober. Nog altijd verwacht het IMF een 'zwakke' groei over dit jaar, maar met 2,9 procent is die raming 0,2 procentpunt hoger dan drie maanden geleden.

In 2024 zal de groei weer aantrekken, denkt het IMF. Er wordt gerekend op een groei van 3,1 procent.

VS en Europa

In de VS en Europa blijft de economie dit jaar het meest achter. De groei van de Amerikaanse economie loopt dit jaar terug naar 1,4 procent, wat grotendeels het gevolg is van de reeks renteverhogingen door de Federal Reserve.

In de eurozone loopt het economisch allemaal nog wat lastiger, ook al wordt de energiecrisis goed doorstaan dankzij de milde winter en de brede financiële steun. Vorig jaar bedroeg de economische groei nog 3,5 procent, maar dit jaar zwakt de groei af naar een magere 0,7 procent. In 2024 zal de groei weer aantrekken tot 1,6 procent, zo verwacht het IMF.

Weerbarstig

De economische groei bleek in het derde kwartaal verrassend weerbarstig met sterke arbeidsmarkten, stevige consumptie van huishoudens en aanhoudende bedrijfsinvesteringen, en een beter dan verwachte aanpassing aan de energiecrisis.

De hitte van de inflatie neemt af, al zal de kerninflatie, de prijzen exclusief energie en voedsel, in veel landen dit jaar nog wel stijgen. "De strijd tegen inflatie is nog lang niet gewonnen", zegt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. De renteverhogingen door centrale banken om greep op de prijzen te krijgen, beginnen ook pijn te doen, en in veel landen remmen ze de woningbouw.

Groeimotor

In China geeft de plotse afbouw van de covidbeperkingen en daarmee de heropening van de economie de economische groei een stevige boost. De economie groeit dit jaar met 5,2 procent, na de voor Chinese begrippen magere groei van 3 procent in 2022.

Hetzelfde geldt ook voor groeimotor India. Samen zijn China en India goed voor de helft van de toekomstige groei van de wereldeconomie. Dat brengt het gevaar met zich mee dat als daar iets mocht haperen, er van de verwachte groei van de wereldeconomie niet veel overblijft.

Het IMF is wel beducht voor verstoringen van de economische groei door hardnekkige inflatie en de strijd ertegen middels renteverhogingen, en een escalatie van de Russische oorlog in Oekraïne. Ook een opflakkering van covid-19-besmettingen in China en elders kan de groei verstieren.