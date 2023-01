Prominente PvdA'ers en GroenLinksers ondanks regels al lid van elkaars partij

Een aantal prominente politici van de PvdA en GroenLinks is lid geworden van beide partijen. Ze hebben dat gedaan om de samenwerking van de twee partijen te versterken en in de hoop uiteindelijk een fusie tot stand te brengen.

Onder hen zijn de oud-partijleiders Samsom en Cohen van de PvdA en Van Ojik van GroenLinks. Ook een aantal actieve politici doet mee, zoals de wethouders Voortman (GL) en De Vries (PvdA) uit Utrecht en De Haan (PvdA) en Kramer (GL) uit Leeuwarden, evenals de oud-politici d'Ancona (PvdA) en Andrée van Es en Bas de Gaaij Fortman (GL).

Dat deze politici zichzelf nu openbaren als 'dubbelleden' is een initiatief van RoodGroen, een actiegroep van actieve leden van de PvdA en GroenLinks die willen dat de partijen fuseren.

In de aanloop naar partijcongressen van PvdA en GroenLinks komende zaterdag heeft deze actiegroep nu een aantal landelijke en plaatselijke prominenten overgehaald een dubbellidmaatschap aan te gaan. Dat is ongebruikelijk in de politiek; bij de PvdA mag het officieel niet eens volgens de statuten - al wordt dit zaterdag bij het congres waarschijnlijk versoepeld.

'Generatie met rechtse premier opgegroeid'

Oud-PvdA-leider Job Cohen verklaart zijn deelname aan de actie als volgt: "Ik was buitengewoon teleurgesteld na de vorige landelijke verkiezingen, toen we samen 17 zetels kregen. Dan kun je natuurlijk geen deuk in een pakje boter slaan. Dus ik vind dat die progressieve kant zich opnieuw moet uitvinden. Ik hoop dat dit het begin wordt van een nog veel bredere samenwerking."

"Er is in Nederland een hele generatie opgegroeid met een rechtse minister-president", voegt voormalig GroenLinks-voorman Bram van Ojik daaraan toe. "Eerst acht jaar Balkenende, nu al bijna dertien jaar Rutte. Dus we zitten al meer dan twintig jaar met een door rechts gedomineerd beleid. En als je dat anders wilt, dan kunnen PvdA of GroenLinks dat niet alleen veranderen. We hebben wel invloed, maar als we echt weer eens een keer de grootste willen worden, dan moeten we het samen doen."