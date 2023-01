Twee vermiste aapjes zetten mysterieuze reeks dierentuin Dallas voort

De dierentuin van de Amerikaanse stad Dallas is in de ban van mysterieuze incidenten die deze maand plaatsvonden. Gisteren werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd toen twee aapjes vermist bleken te zijn.

Volgens de politie van de Texaanse stad zijn de twee keizertamarins meegenomen. De dwergapen waren 's morgens niet te vinden in hun verblijf. Hun onderkomen bleek ook nog eens beschadigd.

Volgens de dierentuin blijven keizertamarins normaal gesproken dicht bij hun huis, maar een zoektocht in de dierentuin leverde niets op. De politie doet nu onderzoek naar de zaak.

Meer verdachte situaties

De vermissing van de aapjes is niet het eerste verdachte incident in de Dallas Zoo. 13 januari sloot het park plots de deuren vanwege "een ernstige situatie". Een van de nevelpanters bleek ontsnapt. Na een urenlange zoektocht met drones en een speciale politie-eenheid werd de katachtige een dag later ongedeerd op het terrein van het dierenpark gevonden.

Ook hier werd verdachte schade aan het verblijf ontdekt en begon de politie een onderzoek. Daarbij werd een soortgelijke opening gevonden in het verblijf van de langoer-apen, maar geen van de dieren had kennelijk kunnen ontsnappen.

Dode gier

Amper bijgekomen van de zoektocht vonden medewerkers een week later een gier dood in zijn verblijf. Volgens de dierentuin gaat het om een onnatuurlijke dood. Een autopsie bracht een wond aan het licht. Vanwege een lopend onderzoek konden er niet meer details gegeven worden.

De dierentuin heeft ondertussen uit voorzorg extra veiligheidscamera's geïnstalleerd en er zijn voortaan ook meer nachtelijke patrouilles. De twee aapjes zijn nog niet gevonden.

De Dallas Zoo kwam in 2004 ook in het nieuws nadat een gorilla van meer dan 150 kilo over een muur was gesprongen en tekeer was gegaan in het park. Het dier verwondde drie mensen voordat de politie de gorilla neerschoot en doodde.