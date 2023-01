PSV verhuurt Max, Van Aanholt op weg naar Eindhoven als vervanger

De grote renovatie bij PSV gaat nog even verder. Linksback Philipp Max keert terug naar Duitsland en als vervanger is Patrick van Aanholt op weg naar Eindhoven.

Max was een van de vele aankopen van de vorige PSV-trainer Roger Schmidt. Een halfjaar na het vertrek van de coach is nu ook het volledige contingent Duitse voetballers uit Eindhoven vertrokken, denk aan Mario Götze, Adrian Fein en keeper Vincent Müller.

Aanvankelijk was de opkomende Max met zijn fijnbesnaarde traptechniek een zekerheidje in de Eindhovense defensie en debuteerde hij zelfs in de Duitse ploeg. Maar onder de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij kwam de linkspoot steeds minder aan spelen toe.

Champions League

Eintracht Frankfurt huurt de 29-jarige Max tot het eind van het seizoen, met een optie tot koop. Frankfurt is zesde in de Bundesliga en ook nog actief in de Champions League, waarin het Napoli treft. In Frankfurt wordt hij herenigd met oud-PSV'er Götze.

PSV haalt op zijn beurt Patrick van Aanholt (32) terug naar de club. De Eindhovenaren bereikten al een akkoord met Galatasaray om de 19-voudig internationel voor de rest van het seizoen te huren. De voormalig jeugdspeler van PSV is op weg naar Nederland om zijn transfer af te ronden.