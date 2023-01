Honderden arrestaties in Australië om verdenkingen huiselijk geweld

In de Australische deelstaat New South Wales zijn vorige week zo'n 650 mensen gearresteerd op verdenking van het plegen van huiselijk geweld. De arrestaties waren onderdeel van een speciale politieoperatie die zich ook richtte op wapen- en drugsbezit. De operatie nam vier dagen in beslag en leidde tot een totaal van ruim 1150 aanklachten.

Van de arrestanten stonden er 164 op een lijst van 'meest gezochte personen' in verband met huiselijke geweldpleging. Onder de verdachten was een 22-jarige man die zijn partner zou hebben geprobeerd te wurgen tot zij flauwviel. Ook werden verboden wapens zoals een bijl en machete in beslag genomen.

Zorgen over slachtoffers

Tegen de Australische omroep ABC zegt de politie dat er "ernstige zorgen" bestonden over de veiligheid van mogelijke slachtoffers en dat sommige verdachten bewust onder de radar van de politie bleven.

Vorig jaar kwamen in het land 17 mensen om het leven door huiselijk geweld. Een adjunct-commissaris van de politie zegt tegen ABC dat de strategie van de politie er nu dan ook op gericht is om mogelijke verdachten aan te pakken, voor het tot moord komt.

Uit nationale cijfers uit 2016 blijkt dat 1 op de 5 Australiërs vanaf 15-jarige leeftijd ooit met huiselijk geweld te maken heeft gekregen. Vaak zijn vrouwen het slachtoffer.