Na 13 jaar van krimp en snijden, groeit KPN weer (mede dankzij hogere prijzen)

Voor het eerst sinds 2008 heeft KPN zijn jaaromzet zien stijgen. In 2022 kwam er 5,3 miljard binnen, 1,4 procent meer dan een jaar eerder.

De afgelopen jaren daalde keer op keer de omzet bij KPN. Dat kwam onder meer doordat buitenlandse dochterondernemingen werden verkocht, er meer concurrentie kwam op de markt voor mobiel bellen en zakelijke klanten op kosten gingen besparen.

In 2022 kwam daar een eind aan. Vooral aan zakelijke klanten werd meer verdiend, ruim 2 procent. Ook kwam er meer geld binnen van mobiele abonnementen, waarvan de prijzen in oktober werden verhoogd. De inkomsten van vast internet namen wel af.

De nettowinst daalde met 40 procent naar 766 miljoen euro. Een jaar eerder viel de winst hoger uit vanwege een eenmalige boekwinst.

Kleiner bedrijf

KPN is in omvang een totaal ander bedrijf dan in 2008, de vorige keer dat de omzet groeide. Toen was de omzet meer dan 10 miljard, bijna het dubbele van nu. Er waren meer dan 35.000 voltijdsbanen bij het bedrijf. Inmiddels zijn dat er iets minder dan 10.000.

De hoogste baas van het bedrijf, Joost Farwerck, mikt ook in 2023 op groei. Hij wijst erop dat de omstandigheden moeilijk zijn, met gestegen energiekosten en hogere lonen. KPN verhoogt de lonen van het personeel dit jaar met 5 tot 7,4 procent, afhankelijk van de salarisschaal.

Hogere prijzen

Doorgaans verhoogt het bedrijf op 1 juli de prijzen voor consumenten van vast internet. Daarbij werd in voorgaande jaren het inflatiecijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent als uitgangspunt genomen.

Als KPN dat cijfer dit jaar volgt, komt er een prijsverhoging van zo'n 10 procent. Deze maand verhoogde T-Mobile de prijzen met 8,6 procent. In oktober verhoogde KPN de prijzen voor mobiele klanten met 5,8 procent.