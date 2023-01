Niet eerder zo veel neushoorns gestroopt in Namibië als vorig jaar

In Namibië is vorig jaar een recordaantal neushoorns gestroopt. In totaal zijn er 87 dieren gedood, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen er 45 neushoorns werden omgelegd. Dat valt op te maken uit officiële cijfers van de overheid.

De meeste dieren zijn gestroopt in Etosha, het grootste nationale park van het zuidelijk Afrikaanse land. "We zijn ernstig bezorgd dat ons belangrijkste park een hotspot is voor stropers", zegt een woordvoerder van het ministerie van Milieu tegen de BBC.

Neushoorns zijn een bedreigde diersoort. Vooral de zwarte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd: daarvan lopen er nog ongeveer 5000 rond. Stropers doodden vorig jaar 61 zwarte en 26 witte neushoorns, waarvan dus het merendeel in Etosha werd gevonden.

Medicijnen en rijkdom

Het aantal neushoorns in Afrika is de afgelopen decennia drastisch gedaald, omdat er in Azië grote vraag is naar de hoorns. Zo worden ze in China al generaties lang gebruikt als traditioneel medicijn, zonder dat bewezen is dat ze daadwerkelijk een genezende werking hebben. En in Vietnam worden de hoorns gezien als een teken van rijkdom.

Internationale criminele bendes gebruiken tegenwoordig geavanceerde apparatuur om de dieren te volgen en verdoven. Daarna worden hun hoorns afgehakt en bloeden ze dood. Om ervoor te zorgen dat ze blijven leven, worden in landen als Zuid-Afrika en Botswana de hoorns preventief afgezaagd.

Wat betreft het stropen van olifanten kan Namibië wel positief nieuws melden. In 2015 werden er nog 101 olifanten gedood, dat aantal is vorig jaar gedaald naar 4.