Straat in Arnhem ontruimd vanwege grote woningbrand

In Arnhem is een hele straat ontruimd vanwege een grote woningbrand. De brand brak uit in een huis in de wijk Sint Marten, in het noorden van de stad. Een persoon heeft rook ingeademd maar verder lijkt er niemand gewond te zijn geraakt, zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

In de wijde omgeving van de De Wiltstraat is een brandlucht te ruiken, meldt Omroep Gelderland. Er is veel rook. Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen. Omwonenden kunnen het best ramen en deuren sluiten. Geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een café in de buurt.

"Het is heel heftig voor de bewoners", zegt Marcouch. "De brandweer is heel hard bezig om de brand onder controle te krijgen. Het is voor nu erg belangrijk dat de bewoners er goed vanaf komen." Volgens de burgemeester woedt de brand in " kwetsbare, oude woningen".

De vlammen slaan metershoog uit de woning: