Ondernemers merken populariteit alcoholloze Dry January

Vandaag is het de laatste dag van Dry January. Mensen die hieraan meededen, probeerden een maand lang zonder alcohol door het leven te gaan. Ondernemers zeggen te merken dat meedoen populairder wordt.

Zo zag supermarktketen Lidl dat er in januari minder alcohol werd gekocht en Plus en Gall & Gall merkten dat er deze maand meer vraag was naar alcoholvrije dranken. "Alcoholvrije wijn, bubbels en bier, maar ook spirits zijn eigenlijk het hele jaar populair, maar echt met name in januari," zegt een woordvoerder van Gall & Gall. "Er zijn ook steeds meer drankjes waarvan de consument niet verwacht dat ze alcoholvrij te koop zijn." Bijvoorbeeld limonzero, de alcoholvrije variant van limoncello.

"Er komen steeds meer mensen binnen met 'ik ben een maand niet aan het drinken'", vertelt Wim Boekema, oprichter van de alcoholvrije slijterij Nix & Nix. "Je merkt dat het dit jaar meer leeft, we hebben onwijs veel aanloop gezien van mensen die eind december of begin januari de winkel in kwamen met dit doel. Na december is januari onze drukste maand." De alcoholvrije slijterijketen startte in de zomer van 2021 en opent steeds meer filialen.

Alcoholvrij

Niet alleen in januari stijgt de vraag naar alcoholvrije dranken. Uit het Nationaal Bieronderzoek bleek dat er meer alcoholvrij bier wordt gedronken dan voor covid. Tussen 2019 en 2022 steeg het marktaandeel van 5,7 naar 6,7 procent.

Berrie Peek merkt de populariteit ook. Hij is eigenaar van meerdere slijterijen in Tilburg en bij het openen van zijn nieuwe locatie hield hij speciaal rekening met extra ruimte voor alcoholvrije drank. "We hebben nu ongeveer tien meter voor alcoholvrije drank van bier tot whisky, dit is vijf procent van de winkel. We merken de populariteit en de pieken in het jaar. De decembermaand, Dry January en ook de vastenperiode na het carnaval hier. Dan hebben mensen zich al vol gedronken."

Het toenemende aanbod maakt het ook makkelijker om mee te doen aan Dry January, zegt Rob Bovens, alcoholonderzoeker aan de universiteit van Tilburg. Hij vindt overigens dat het nog beter is om helemaal weg te stappen van alcoholvrije varianten, omdat je dan alcohol drinken minder normaliseert, ook voor de jeugd. "Maar je hebt te maken met een samenleving waarin 80 procent drinkt. Mensen hebben een overgangsperiode nodig, ze zijn gewend om alcohol te drinken. Alcoholvrij is dan een eerste stap."

Amsterdamse horeca

Vooral in Amsterdam leeft de challenge, ziet Koninklijke Horeca Nederland. Hier zagen horecaondernemers afgelopen maand de vraag naar alcoholvrije dranken toenemen. In de rest van het land herkennen ondernemers het minder.

Het Nederlandse initiatief IkPas spoort mensen aan om mee te doen aan de uitdaging en ondersteunt ze hierbij. Ze ontvingen dit jaar ruim 25.000 aanmeldingen. En dan zijn er ook nog een heleboel mensen die zich niet aanmelden. "Er zijn heel veel mensen die het op eigen houtje doen, het is echt een hype geworden", zegt Bovens, die ook onderzoek deed voor IkPas. "Het helpt ook dat steeds meer bekende Nederlanders meedoen en dat meer praatprogramma's het erover hebben."

Vooral ouderen

Het zijn volgens Bovens vooral 50-plussers die meedoen. Hoe ouder, hoe meer men drinkt. 60 procent van de 65-plussers drinkt elke dag. Bij mensen onder de 25 is dit maar 3 tot 4 procent. Ook is twee derde van de participanten vrouw.

"Meedoen aan gezondheidsdingen is toch vaak een vrouwending", zegt Bovens. "En je ziet toch ook veel hoogopgeleiden, maar die drinken ook het meest in Nederland. Ze kunnen zich meer veroorloven en komen ook meer momenten tegen dat er alcohol op tafel staat. De lunchjes met wijntjes, de borrels, de recepties."

De uitdaging lijkt te helpen. Van tevoren drinken de participanten gemiddeld 4,5 à 5 dagen per week. Na de maand zonder alcohol drinkt een deelnemer gemiddeld bijna een derde minder. 6 procent stopt definitief.