Wekdienst 31/1: Prinses Beatrix viert 85ste verjaardag • Fransen massaal straat op

Goedemorgen! Vandaag is prinses Beatrix jarig. En in Suriname hoort de voormalige president Desi Bouterse zijn strafeis voor zijn betrokkenheid bij decembermoorden.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een voortgangsrapportage gepubliceerd over het welbevinden van Groningers in verband met de gaswinningsproblematiek. Daaruit blijkt dat Groningers die gedupeerd zijn nog steeds veel last van de gevolgen hebben. De schade aan hun huis en gedoe bij de versterkingsoperatie hebben effect op hun fysieke en geestelijke gezondheid.

De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een toeristenvisum aangevraagd in de VS . Bolsonaro verblijft sinds 30 december in Florida en heeft nu een visum voor de duur van zes maanden aangevraagd, zegt zijn advocaat. Zijn huidige visum kreeg hij toen hij nog staatshoofd was, maar dat visum loopt vermoedelijk vandaag af.

En dan nog even dit:

Vandaag wordt het allerlaatste nieuwe Boeing 747-transportvliegtuig aan een luchtvaartmaatschappij geleverd. Sinds 1969 levert Boeing het exemplaar. Dat de 747 zou uitgroeien tot Queen of the Skies en decennialang toonaangevend zou zijn in de luchtvaartsector, had Boeing 54 jaar geleden niet durven dromen, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft in een artikel dat later vandaag verschijnt op nos.nl.

"Opeens konden honderden mensen tegelijk in één vliegtuig, dat ook nog eens non-stop de oceaan over kon vliegen. Waar de luchtvaart voor die tijd heel exclusief was, werd vliegen dankzij de Boeing 747 een transportmiddel voor de massa."