Gedupeerde Groningers verwachten weinig goeds na parlementaire enquête

Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning hebben nog steeds veel last van de gevolgen. De schade aan hun huis en gedoe bij de versterkingsoperatie hebben effect op hun fysieke en geestelijke gezondheid.

Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de onderzoeksgroep Gronings Perspectief (Rijksuniversiteit Groningen), die sinds 2016 onderzoekt hoe het met mensen in het gaswinningsgebied gaat.

Zo heeft een deel van hen slaapproblemen, hebben ze een nerveus of gespannen gevoel en zijn ze prikkelbaar of geïrriteerd, wat ze toeschrijven aan de gaswinningsproblematiek.

Weinig of geen verandering verwacht

Ook de parlementaire enquête die afgelopen najaar werd gehouden, heeft niet veel goeds gedaan voor het vertrouwen van Groningers. Ondervraagden die geen of enkelvoudige schade aan hun huis hadden, hadden in het najaar van 2022 meer negatieve verwachtingen van de enquête dan positieve. In het voorjaar van 2021 was dat nog andersom.

De verwachtingen van de mensen van wie het huis meerdere keren beschadigd raakte, werden nog negatiever dan het jaar ervoor. Mensen verwachten dat er weinig of niets zal veranderen na de uitkomst van de enquête. Het eindrapport komt volgende maand.

"Ik denk dat er een dik rapport komt waar niets mee wordt gedaan en de ondervraagden hebben wel erg vaak last van collectief geheugenverlies", zegt een respondent. "De verantwoordelijken zullen toch niet gestraft worden en blijven gewoon zitten", verwacht een ander.

Minder praten, meer actie

Afgelopen jaar voelden ondervraagden zich minder veilig en nam hun risicoperceptie toe. Vooral na de aardbeving op 8 oktober in Wirdum.

Respondenten hebben niet veel vertrouwen in de overheid en ervaren onmacht, onkunde en onwil bij de betrokken instanties. En weinig of geen mogelijkheid om "invloed uit te oefenen op het verbeteren van hun eigen versterkingsproces of op de versterking in het algemeen".

"Bewoners, maar ook professionals en vele andere betrokkenen die wij spreken, zien dat de gewenste verbetering uitblijft", zegt Michel Dückers, onderzoeksleider en bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan de RUG. "Het gebrek aan verandering is zorgelijk."

Mogelijke oplossingen zien Groningers in het betrekken van bewoners bij het versterkingsproces, bewoners beter informeren, perspectief bieden, realistische verwachtingen scheppen en minder praten en meer actie ondernemen.