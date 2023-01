Meeste nieuwbouwwoningen in tien jaar, maar tekort nog lang niet opgelost

Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal sinds 2012. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch komt het aantal nog niet buurt van het doel van het kabinet om vanaf volgend jaar 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Ten opzichte van het jaar ervoor nam de woningvoorraad door nieuwbouw vorig jaar toe met 0,9 procent. In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd: ruim 14.500. Die provincie wordt gevolgd door Noord-Holland (14.000) en Noord-Brabant (12.000). Relatief groeide Flevoland het hardst met 1,6 procent. Die provincie kende ook de sterkste bevolkingsgroei. Van de steden werden de meeste woningen opgeleverd in Amsterdam: bijna 6800, wat daar een toename van de woningvoorraad van 1,5 procent betekende. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam werden elk meer dan 2000 nieuwe woningen gebouwd. De relatieve groei was het grootst in de gemeente Vlieland. De woningvoorraad steeg daar met 7 procent door de bouw van 42 woningen, wat het totaal op 640 bracht.

Het CBS berekent de nieuwbouwcijfers sinds vorig jaar op een iets andere manier dan voorheen. Via de oude methode komt het aantal woningen in 2022 uit op ruim 73.500 woningen. Met de nieuwe, preciezere methode valt het aantal dus iets hoger uit. De groei van de totale woningvoorraad is in beide gevallen hetzelfde.