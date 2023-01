Bezoek Oranjes aan Aruba: warm ontvangst met cadeautjes

Op het Wilhelminaplein in hoofdstad Oranjestad was een welkomstceremonie. Na een gesprek met gouverneur Alfonso Boekhoudt volgde een wandeling naar de Staten, het hoogste bestuursorgaan op het eiland. Daar ontmoette het drietal de fractievoorzitters.

Het Koningspaar en Amalia is aangekomen op Aruba op dag vier van het bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze bezochten onder andere de Prinses Amalia-school in Oranjestad. - NOS

Aansluitend wandelden ze naar de Cocolishi, het onderkomen van de ministerraad. Hier werd geluncht met de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes en ministers. Wever-Croes vroeg aan de koning hoe met prinses Beatrix gaat, meldt persbureau ANP.

"Mag ik vragen hoe het met uw moeder gaat?", vroeg de premier. "Ja, absoluut, het gaat goed met haar", zei de koning. die ook benoemde dat zijn moeder morgen jarig is. Ze wordt dan 85 jaar.

De premier gaf de Oranjes ook een cadeautje. Een beeldje van een dividivi, een boom die symbool staat voor het Caribisch gebied. De boom wordt gebruikt als natuurlijk kompas, schrijft ANP. De koning maakte daarop de vergelijking met Aruba, het meest westelijke deel van het koninkrijk. "Het andere kompas", noemde hij het land.

De koning benadrukte tijdens het bezoek dat hij en zijn familie zich altijd heel welkom in het land voelen. "Aruba zit altijd in ons hart", zei hij.

Klein protest

Aan het einde van de dag werd er in de plaats San Nicolas ook even geprotesteerd door groep die kritisch was over de relatie tussen Nederland en Aruba. Een groep van ongeveer 20 mensen gaf onder meer met spandoeken te kennen dat Nederland te weinig aandacht en geld besteedt aan het eiland.

Wat de reis tot meer maakt dan zomaar een werkbezoek, leggen we je uit in deze video: