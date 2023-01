Nieuwe foto's geven gedetailleerd beeld van Watersnoodramp

Pas ontdekte foto's van de Watersnoodsramp geven volgens het Watersnoodmuseum een gedetailleerd beeld van de schade die het water aanrichtte. De foto's werden vlak na de ramp in 1953 gemaakt door luchtfotograaf Bart Hofmeester, maar bleven tot nu toe ongezien. De foto's zijn bijzonder scherp en dergelijke luchtfoto's zijn volgens Marc van Velzen van het museum in Ouwerkerk amper gemaakt. "Er zijn wel luchtfoto's bekend, maar niet met zoveel details erop. Je kunt precies zien welke gebouwen zijn beschadigd. Je ziet arbeiders en mensen uit de dorpen werken aan het herstel van de beschadigde dijken", vertelt hij aan Omroep Zeeland.

Bart Hofmeester met zijn speciale camera voor luchtfotografie - Bart Hofmeester / Omroep Zeeland

Hofmeester overleed in 2001 en zijn fotocollectie met zo'n 200.000 negatieven werd verkocht aan fotograaf Roel Dijkstra "omdat hij er wel brood in zag". Hij kwam per ongeluk 168 luchtfoto's van de ramp tegen en sluit niet uit dat er nog meer zijn. De negatieven zijn volgens Dijkstra over het algemeen in bijzonder goede staat. "Op sommige negatieven zat wel schimmel. Dat zijn duizenden witte plekjes die je moet wegwerken met Photoshop."

Van Velzen en Dijkstra maakten een boek met de teruggevonden foto's. Ze stapten samen in het vliegtuig om op exact dezelfde plekken nieuwe beelden te maken om te laten zien hoe groot de verwoesting destijds was. Omdat van sommige foto's de locatie niet duidelijk was, werd de hulp ingeroepen van vrijwilligers van het Watersnoodmuseum. Toen het stel eenmaal in het vliegtuig zat, was het volgens Dijkstra alsnog goed zoeken naar de juiste locatie. "Marc riep dan: 'Hier is het!', terwijl ik met zo'n oude foto op schoot zat en het écht niet zag. Dan drukte ik maar gewoon af. Achteraf bleek het eigenlijk in bijna alle gevallen te kloppen", vertelt hij. Waar het stel niet met een vliegtuig kon komen, werd gebruikgemaakt van een drone. Het boek heet Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de wolken en is vanaf 1 februari te koop, als de ramp 70 jaar geleden is. In vijf korte Watersnoodjournaals kijkt de NOS deze week terug op de ramp: