Rutte: geen verzoek uit Oekraïne voor Nederlandse F-16's

Er werden hartelijk handen geschud en schouderklopjes uitgedeeld door beide mannen. Rutte had voor zijn gast een tafeltje gereserveerd in het gerenommeerde Indische restaurant De Poentjak, vlak bij het Binnenhof.

De Franse president en de Nederlandse premier spraken ongeveer drie kwartier met elkaar in de Trêveszaal. Na afloop straalden ze vooral eensgezindheid uit en benadrukten de goede band tussen de twee landen. "Die band is extra belangrijk, ik mag wel zeggen onmisbaar, door de oorlog in Oekraïne", zei Rutte.

Er is op dit moment op geen enkele manier sprake van dat Nederland F-16-gevechtsvliegtuigen gaat leveren aan Oekraïne. "Er is geen sprake van leveranties, er liggen ook geen verzoeken", zei premier Rutte op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Macron. Die is naar Den Haag gekomen voor overleg.

Minister-president Rutte ontvangt vandaag president Macron van Frankrijk. De ontmoeting staat in het teken van de extra Europese Raad op 9 en 10 februari 2023. Het bezoek wordt afgesloten met een Indische rijsttafel in een Haags restaurant. - NOS

Bij de bespreking voorafgaand aan het etentje stonden twee grote thema's op de agenda: de toenemende migratiestroom naar Europa en de concurrentiepositie van de Europese industrie tegenover die van de VS. Op beiden zijn Nederland en Frankrijk het op grote lijnen eens, beklemtoonden Macron en Rutte.

Rutte is in Europa op zoek naar steun voor een strenger migratiebeleid. Zo wil hij dat de Europese grensbewaking beter wordt en dat asielzoekers worden opgevangen in het land waar ze aankomen. "We zijn het daar vergaand over eens", zei de premier.

Macron zei dat de EU moet voorkomen dat het asielsysteem wordt misbruikt. "We moeten het systeem verbeteren om het te behouden." Op 9 februari staat het onderwerp ook op de agenda van de Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders.

Rutte verwacht niet dat daar al definitieve beslissingen genomen worden. "Het is belangrijk dat we daar stappen zetten, maar het zal dan nog niet klaar zijn."

Vergroening

Ook naderen de twee landen elkaar over het Europese antwoord op de steun die de Amerikaanse regering geeft aan het eigen bedrijfsleven voor vergroening, de Inflation Reduction Act. Dat kan gevolgen hebben de concurrentiepositie van de Europese industrie.

Macron wil daarom als tegenhanger een Europees fonds van 380 miljard euro in het leven roepen. Volgens Rutte is er nog veel geld beschikbaar in allerlei Europese potjes dat eerst maar eens gebruikt moet worden. Toch wil ook hij de "onbedoelde gevolgen" van de Amerikaanse staatssteun aanpakken.