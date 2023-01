Friese klapper op transfermarkt: Sarr voor 12 miljoen van Heerenveen naar Lyon

De financiële klapper voor sc Heerenveen kondigde zich afgelopen weekeinde al aan, maar is nu definitief: spits Amin Sarr verkast voor elf miljoen euro naar Olympique Lyonnais. Dat bedrag kan via bonussen nog met een miljoen euro oplopen.

Sarr, die voor 4,5 jaar heeft getekend in Frankrijk, kwam in 35 wedstrijden voor Heerenveen tot elf doelpunten en zeven assists. Dit seizoen was hij goed voor vijf treffers in negentien competitieduels.

Niet de duurste

Het is niet voor het eerst dat een van Malmö overgenomen spits Heerenveen veel geld oplevert. Sterker, Afonso Alves bracht zelfs het recordbedrag van 17 miljoen euro op, toen de Braziliaan in januari 2008 naar Middlesbrough vertrok.

Ook de Serviër Miralem Sulejmani (Ajax, 16,25 miljoen) en Nigeriaan Chidera Ejuke (CSKA Moskou, 11,5 miljoen) gingen voor meer geld van de hand dan Sarr.