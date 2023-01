Pakistan ontzet over zware aanslag op moskee in zwaarbeveiligde zone, 83 doden

Het dodental van de explosie in een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar is opgelopen. Inmiddels is duidelijk dat er 83 mensen om het leven zijn gekomen door de aanslag. 57 gewonden worden in het ziekenhuis behandeld, aldus de autoriteiten. Zeven van hen zijn er slecht aan toe.

Volgens de politie blies een man zichzelf op in de moskee. Op dat moment stonden er honderden mensen in de rij voor een gebed, onder wie veel agenten. Hoe de man binnen kon komen is onduidelijk: de moskee staat in een zwaarbeveiligd gebied in de Noord-Pakistaanse stad. In dat gebied staan veel overheidspanden en een hoofdgebouw van de politie.

De aanslag veroorzaakte grote schade aan de moskee: