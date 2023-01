Pakistan ontzet over zware aanslag op moskee in zwaarbeveiligde zone

Het dodental van de explosie in een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar is opgelopen. Inmiddels is duidelijk dat er 59 mensen om het leven gekomen door de aanslag. Ook zijn er zeker 170 gewonden.

Aan het begin van de middag werden er nog bijna dertig doden gemeld. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op, want veel gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten blies een man zichzelf op in de moskee. Op dat moment stonden er honderden mensen in de rij voor een gebed, onder wie veel agenten. Hoe de man binnen kon komen is onduidelijk: de moskee staat in een zwaarbeveiligd gebied in de Noord-Pakistaanse stad. In dat gebied staan veel overheidspanden en een hoofdgebouw van de politie.

Dak ingestort

Volgens de politie raakten veel mensen gewond toen een deel van het dak van de moskee naar beneden stortte door de explosie. Nog altijd liggen er mensen onder het puin. Een commandant van de Pakistaanse Taliban (TTP) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Volgens internationale persbureaus gaat het om de zwaarste aanslag in Peshawar sinds maart vorig jaar. Toen kwamen zeker 58 mensen om het leven bij een zelfmoordaanslag van IS in een moskee. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed.

De stad is vaker het doelwit van terreurbewegingen als IS en de Pakistaanse Taliban. Die laatste groep heeft eind vorig jaar een staakt-het-vuren met de Pakistaanse regering opgezegd.

Geschokte reacties

Op de aanslag komen veel geschokte reacties. President Sharif heeft de aanslag veroordeeld. "De omvang van deze menselijke tragedie is onbeschrijfelijk. Dit is niets minder dan een aanval op Pakistan." De minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek aangekondigd.

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, heeft de aanslag "in de sterkst mogelijke bewoordingen" veroordeeld. Hij noemt het afschuwelijk dat er mensen om het leven zijn gekomen bij een aanslag in een gebedshuis.