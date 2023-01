Diplomaten hebben handen vol door koranverscheuring in Den Haag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het druk met de gevolgen van een protestactie in Den Haag waarbij pagina's uit een koran werden gescheurd. In islamitische landen wordt woedend gereageerd. Het consulaat-generaal in Istanbul is inmiddels zelfs voor publiek gesloten wegens de dreiging van een aanslag, blijkt uit het reisadvies van het departement dat vandaag een update heeft gekregen.

Daarnaast zijn inmiddels Nederlandse ambassadeurs in drie landen op het matje geroepen, zegt het ministerie op vragen van de NOS. Het was al bekend dat de ambassadeur in Turkije ontboden is vanwege de protestactie in Nederland, maar dat is ook gebeurd in Pakistan en in Indonesië, zo blijkt nu. Die landen hebben daar echter zelf geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Ook in Zweden

Iets meer dan een week geleden verscheurde Edwin Wagensveld, voorman van de anti-islambeweging Pegida, een koran in Den Haag. Sindsdien klinkt er in meerdere islamitische landen protest tegen Nederland. Dat wordt mede aangewakkerd omdat er in Zweden een koran is verbrand door een politicus. In meerdere landen zijn protesten geweest waar ook Nederlandse vlaggen zijn verbrand.

Het reisadvies van Buitenlandse Zaken is voor meerdere landen aangepast na de koranverscheuring. Zo staat er in het reisadvies voor Afghanistan dat daar gedreigd wordt met aanslagen tegen Nederlandse hulporganisaties. Ook het reisadvies van Tanzania is aangepast, daarin staat onder meer: "Er is een verhoogde terroristische dreiging voor plaatsen waar veel westerse bezoekers komen". In Egypte klonk vanuit een universiteit ook de roep om Nederlandse producten te boycotten.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft eerder gezegd te begrijpen dat de actie als provocerend en aanstootgevend kan worden ervaren, maar noemde de vrijheid van meningsuiting een groot goed. "En die vrijheid gaat ook op bij een onwelgevallige mening."