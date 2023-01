TikTok-baas naar VS om zorgen in Amerikaanse Congres weg te nemen

TikTok-topman Shou Zi Chew reist in maart naar Washington voor een ondervraging door de commissie voor Energie en Handel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De commissie wil weten hoe het zit met de privacy van Amerikaanse gebruikers, de beveiliging van verzamelde data en of de communistische Chinese regering daarbij kan. De parlementsleden zijn ook bang dat minderjarigen "schadelijke" beelden onder ogen krijgen of slachtoffer worden van seksueel misbruik. De video-app heeft in de VS meer dan 100 miljoen vooral jonge gebruikers. "We hebben onze zorgen aan TikTok kenbaar gemaakt", zegt voorzitter Cathy McMorris Rodgers van de commissie voor Energie en Handel. "Nu is het tijd om TikTok voor de commissie te brengen en complete en juiste antwoorden te krijgen." TikTok zegt de uitnodiging te verwelkomen.

NOS-techredacteur Nando Kasteleijn: "Het was een kwestie van tijd voordat de ceo van TikTok zich zou moeten verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. Er is internationaal zoveel aandacht voor het succes van de app en er zijn zoveel zorgen over met name de privacy van jonge tiktokkers, dat het begrijpelijk is dat politici in de VS de topman hierover aan de tand willen voelen. De afgelopen jaren zijn de ceo's van alle andere grote techbedrijven opgeroepen. Dergelijke hoorzittingen zijn vaak vooral politiek theater, waarbij iedere politicus zelf een setje vragen meebrengt en die beantwoord wil zien in een tijdsbestek van ongeveer vijf minuten. Samenhang ontbreekt vaak. Dergelijke hoorzittingen betekenen spannende uren voor een topman- of vrouw. Ze worden daarom standaard tot in de puntjes voorbereid. In het geval van TikTok zijn de belangen extra groot: er zijn politici in de VS die de app - vanwege de Chinese afkomst - willen verbieden. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een extra spannende hoorzitting."

Bij de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis staat volgende maand een stemming op de agenda om het gebruik van TikTok in de VS onmogelijk te maken vanwege de risico's voor de nationale veiligheid. "Onze zorg is dat deze app de Chinese regering via een achterdeurtje toegang geeft tot onze telefoons", zei voorzitter Michael McCaul. Journalisten bespioneerd TikTok is een dochter van het Chinese techbedrijf ByteDance. In december werd bekend dat medewerkers van ByteDance via TikTok data van Amerikaanse gebruikers hebben bekeken, onder wie van twee journalisten van Forbes. Het zakenblad publiceerde meerdere artikelen over de vraag of TikTok gevoelige data van gebruikers deelt met de Chinese overheid. De ByteDance-medewerkers kregen die data in handen toen ze onderzoek deden naar een mogelijk lek vanuit ByteDance richting de journalisten. Het lek werd overigens niet gevonden. Europese gebruikers Sinds begin december kunnen medewerkers van TikTok in China bij data van Europese gebruikers. Universitair docent IT en Privacyrecht Mathieu Paapst van de Rijksuniversiteit Groningen hield er rekening mee dat dit al langer kon en dat het bedrijf dat met een wijziging in het privacybeleid wilde repareren. Universitair hoofddocent burgerlijk recht Pieter Wolters van de Radboud Universiteit zei toen dat de Chinese overheid de data kan gebruiken om propaganda te verspreiden of om politici te chanteren. Het privacybeleid van TikTok baart sommige jonge gebruikers best een beetje zorgen. Maar stoppen? Dat overwegen leerlingen van De Meergronden in Almere niet: