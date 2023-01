Philips' probleem groter dan apneu-affaire: 'Er moeten lagen uit'

"Philips zit in een crisis", aldus bestuursvoorzitter Roy Jakobs. Vandaag werd bekend dat het bedrijf afgelopen jaar een verlies maakte van 1,6 miljard euro. Er werd een ontslagronde aangekondigd van nog eens 6000 ontslagen wereldwijd, nadat een paar maanden geleden al 4000 banen waren geschrapt.

Volgens topman Jakobs moet het bedrijf zich meer gaan richten op de uitvoering en de kwaliteit van producten, met veel focus op de veiligheid van patiënten. Want daarin ging het mis. Schuim in apneu-apparaten kon afbrokkelen, met mogelijk schade voor de gezondheid van patiënten.

Om meer grip te krijgen op de organisatie moet de structuur simpeler, zegt Jakobs. Minder projecten, meer focus op veiligheid en kwaliteit. En dat betekent ook: minder mensen voor de onderzoeksteams en minder staffuncties op het hoofdkantoor.

Meer dan kostenverlaging

Volgens analist van ING Marc Hesselink zien de plannen er voor de komende jaren goed uit. En hij ziet meer dan alleen kostenverlaging bij Philips: "De eerste ronde ontslagen was om te bezuinigen, maar deze 6000 werknemers gaan er gericht uit. Vroeger was de structuur extreem gecompliceerd. Dat moet simpeler. Je ziet nu al dat dat beter is, maar ze gaan dus nog verder. De plannen voelen heel logisch, nu ligt het echt aan hoe de executie is."

Beursanalist Corné van Zeijl kan zich goed bedenken dat Philips en topman Jakobs dit zo naar buiten brengen. "Ze leggen de focus op wat er in de structuur van de organisatie gaat veranderen. Maar dat neemt niet weg dat dit gewoon een reorganisatie is om geld te besparen. Door in de kosten te snijden, vergroot je je winstmarge."

'Uiteenvallingsproces'

Er daarmee takelt het eens zo grote Philips verder af, zegt onderzoeksjournalist Marcel Metze, die meerdere boeken over het bedrijf schreef. "Het grote kantelpunt lag in de jaren 80. Philips was uitgedijd tot een technologieconglomeraat met heel veel verschillende takken. Snoeien had toen logica, bijvoorbeeld om productielocaties samen te brengen."

Maar vanaf die tijd is Philips ook verkeerde strategische keuzes gaan maken, zegt Metze. "Het tafelzilver werd verkocht en Philips ging steeds minder onderzoek doen en innoveren." Onder meer chipmachineafdeling werd verkocht, die nu floreert onder de naam ASML. Op andere gebieden als muziektechnologie werden ze voorbijgestreefd door nieuw spelers als Apple, mede door minder innovatie op dat vlak.

Uiteindelijk splitste het bedrijf zelfs in tweeën, waardoor zelfs de lampenproductie - waar het allemaal mee begon - niet meer onder Philips valt. "Het is een uiteenvallingsproces wat we zien; het lijkt nu de laatste fase in te gaan. Zonder de bescherming van andere winstgevende takken, is het bedrijf veel kwetsbaarder voor de grillen van de markt als het tegenzit", zegt Metze. "Dan kom je in de situatie dat je onderzoeksbanen schrapt, terwijl er nog wel dividend naar de aandeelhouders gaat."