Messi niet trots op gedrag tijdens WK-clash met Nederland: 'Spanning was heel groot'

Lionel Messi kijkt met enige spijt terug op zijn eigen gedrag tijdens en na de gewonnen kwartfinale tegen Nederland op het WK in Qatar. Met name op zijn veelbesproken handgebaar richting Louis van Gaal is hij niet trots.

"Het was niet iets waar ik van tevoren over had nagedacht, het kwam precies zo uit. Ik vind het niet leuk wat ik heb gedaan", vertelde Messi tegen het Argentijnse radiostation Urbana Play in zijn eerste uitgebreide interview als wereldkampioen.

Ontstemd over opmerkingen Van Gaal

Messi was ontstemd over een opmerking van Van Gaal, die in aanloop naar de wedstrijd had gezegd dat Argentinië met tien man speelt als het geen balbezit heeft, omdat de aanvoerder in de ogen van Van Gaal geen defensieve arbeid verricht. Die woorden werkten voor Messi als een rode lap op een stier.

Messi maakte na zijn tweede doelpunt van de wedstrijd voor de ogen van Van Gaal en Oranje-assistent Edgar Davids een provocatief gebaar door zijn handen naast zijn oren te houden.

Precies zoals zijn grote voorbeeld en landgenoot Juan Román Riquelme ook regelmatig deed. Riquelme speelde in het seizoen 2002/2003 bij Barcelona onder Van Gaal, maar leefde toen bepaald niet op goede voet met zijn coach.

Na de wedstrijd zocht Messi andermaal de confrontatie met Van Gaal en wisselde hij een aantal woorden met de toenmalig Oranje-bondscoach uit.