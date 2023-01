Amerikaanse buitenlandminister Blinken maant tot kalmte bij bezoek Israël

De situatie in Israël is zeer gespannen sinds vorige week donderdag, toen bij een actie van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen omkwamen. Vrijdag schoot een Palestijn van 21 jaar bij een synagoge in Jeruzalem zeven mensen dood voordat hij zelf door de Israëlische politie werd doodgeschoten.

De aanval op de synagoge afgelopen vrijdag, zei Blinken, "was meer dan een aanval op individuen. Het was ook een aanval op de universele daad van de geloofsuitoefening. We veroordelen het in de krachtigste bewoordingen."

Na de landing in Tel Aviv drong Blinken er op het vliegveld al op aan de gemoederen tot bedaren te brengen. "Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om de spanningen te temperen in plaats van ze op te blazen", zei Blinken tegen verslaggevers.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is vandaag aangekomen in Israël. Blinken had daar een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in Israël. Hij ontmoet premier Netanyahu en bezoekt de Palestijnse gebieden. Zijn bezoek volgt na een week vol geweld. Blinken dringt er op aan de gemoederen tot bedaren te brengen. - NOS

"We veroordelen al degenen die deze en andere terreurdaden vieren die onschuldige levens kosten, ongeacht wie het slachtoffer is of wat ze geloven. Oproepen tot wraak op meer onschuldige slachtoffers zijn niet het antwoord", zei Blinken vandaag.

Netanyahu zei gisteren dat hij het voor meer burgers mogelijk wil maken een wapen te bezitten. Eerder riep hij Israëliërs op het recht niet in eigen hand te nemen.

De Israëlische premier sprak op de persconferentie naast Antony Blinken vandaag vooral over de dreiging van Iran. Hij verwees wel naar de Palestijnen door te zeggen dat Israël "werkt aan het sluiten van het dossier van het Arabisch-Israëlische conflict, wat ons ook zou helpen een oplossing te vinden met onze Palestijnse buren."

Verder had Netanyahu het over de "onverbrekelijke band tussen Israël en de VS". "We delen gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke waarden", zei hij. "We zijn twee sterke sterke democratieën en ik verzeker u, dat we twee sterke democratieën zullen blijven."

Tweestatenoplossing

Morgen staat een ontmoeting op het programma tussen Blinken en president Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die het voor het zeggen heeft op de Westoever. De laatste ronde van door de VS gesponsorde gesprekken over de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël liep vast in 2014.

Washington blijft "een groot voorstander van een onderhandelde tweestatenoplossing - de enige weg naar een duurzame oplossing voor het conflict", zei Blinken eerder in Caïro. Vandaag herhaalde hij dat op de persconferentie.