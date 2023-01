Onderzoeken tonen aan: haatberichten floreren op Twitter onder Musk

Het aantal haattweets neemt in rap tempo toe sinds Elon Musk Twitter eind oktober overnam. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken van universiteiten en internetwaakhonden. Musk heeft duizenden geschorste twitteraars terug laten keren en tegelijkertijd massaal internetveiligheidsexperts en moderatoren ontslagen. Musk wil op een andere manier modereren, maar dat blijkt niet te werken. Het Centrum tegen Digitale Haat (CCDH) constateerde kort na de overname een verdriedubbeling van tweets met het 'n-woord'. Ook het gebruik van scheldwoorden voor homo's, transgender personen, vrouwen en Joden nam toe. Imran Ahmed van het CCDH: "Het platform is afgezakt naar een hel-landschap, waar naast meer haatberichten ook de hoeveelheid desinformatie over klimaat en wetenschap is toegenomen." Zijn organisatie noemt het de 'Musk-bump'.

Twitter in zwaar weer Door de chaos bij Twitter is er een exodus van adverteerders. De inkomsten in het laatste kwartaal daalden daardoor met 40 procent ten opzichte van een jaar eerder, in december zelfs met 70 procent. Bovendien zijn er betalingsproblemen en is het bedrijf volgens sommige analisten nog maar een derde van de aankoopprijs van 44 miljard dollar waard. Musk kondigde in december zijn vertrek als topman aan nadat een meerderheid daar in een peiling Twitter om had gevraagd. De miljardair zegt opzij te stappen zodra hij een nieuwe CEO heeft gevonden. Wel blijft hij dan de technische kant van het bedrijf leiden.

Vooral nieuwe betalende Twitter blue-gebruikers blijken veel desinformatie te verspreiden. Twitter maakt het sinds kort mogelijk om voor acht dollar per maand een 'blauw vinkje' bij je gebruikersnaam te krijgen. Dat symbool werd voorheen alleen toegekend aan geverifieerde gebruikers, veelal politici, wetenschappers en journalisten. 27 procent van de populairste 300 berichten geplaatst door de nieuwe betalende gebruikers bevatte claims over Oekraïne, vaccins en klimaat die niet waar zijn. Dat is bijna 10 procent meer dan bij niet-betalende geverifieerde gebruikers. Het nieuwe blauwe vinkje werd al snel misbruikt door mensen die zich voordeden als beroemdheden. Ook kochten prominente Taliban-leden onlangs blauwe vinkjes. Zij klagen nu dat hun blauwe vinkjes inmiddels zijn afgenomen terwijl er wel voor betaald is.

Musk knijpt een oogje toe bij zeer problematische content. Emilie de Keulenaar, Open Intelligence Lab

Internetwaakhonden betogen dat Musk het tegendeel bereikt van de vrijheid van meningsuiting die hij zegt na te streven. "Misbruik en intimidatie ondermijnen dat juist", zegt Angelo Carusone van het Amerikaanse Media Matters. Volgens hem vermijden veel minderheden het platform nu. Volgens het CCDH is het aanwakkeren van tegenstellingen een bewuste strategie van Musk, omdat bekend is dat woede mensen langer op socialemediaplatformen houdt. Twitter reageert sinds de overname niet meer op verzoeken om commentaar. Het communicatieteam is grotendeels ontslagen. 'Grove leugen' Musk claimt zelf dat de zichtbaarheid van haatberichten met een derde is gedaald. Volgens het CCDH komt die claim niet overeen met de data. De organisatie zegt dezelfde methodes als Twitter te gebruiken om dit te meten. Media Matters noemt de claim van Musk een grove leugen. "Hij rommelt met de cijfers, veel organisaties zien juist een toename", zegt Carusone. Musk ziet meer in het minder zichtbaar maken van berichten, dan in het weghalen ervan. Maar ook dat maakt hij niet waar, zegt Emilie de Keulenaar van het Amsterdamse Open Intelligence Lab, dat is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. "Musk knijpt een oogje toe bij zeer problematische content."

Teruggekeerde gebruikers Onder de geschorste accounts die weer zijn toegelaten op Twitter zijn bekende neonazi's. Ook complotdenker David Icke, die vorig jaar de toegang tot Nederland werd geweigerd, is weer terug op het platform, net als het vermeende brein achter QAnon en verschillende aanhangers van die extreme samenzweringstheorie. Prominente verspreiders van corona-desinformatie keerden eveneens terug op het platform. Ook de veroordeelde extreemrechtse Capitool-bestormer 'Baked Alaska' en Holocaust-ontkenner Nick Fuentes maakten hun rentree. Fuentes werd vorige week, een dag na zijn terugkeer, opnieuw geschorst na een Hitler-verheerlijking.

Zo gaan er meer antisemitische codewoorden rond op Twitter, zoals #TheNoticing, waarmee wordt bedoeld dat opvallend veel Joden invloedrijke posities zouden bezetten. Maar vooral het aantal anti-lhbti-uitingen stijgt. Vaak in combinatie met de term grooming, constateert Media Matters. "Daarmee wordt gesuggereerd dat homoseksuelen pedofielen zijn", zegt directeur Angelo Carusone. "Het is een codewoord om mensen aan te vallen."

Het is een schaamteloos gebrek aan interesse voor landen buiten de VS. Emilie de Keulenaar, Open Intelligence Lab