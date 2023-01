Geschrokken reacties op ongeluk Gorinchem: 'engeltje op hun schouder gehad'

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem reageert geschrokken op het ongeluk vanmorgen waarbij een vrachtwagen van een viaduct op de A15 reed. De vrachtwagen kwam op de onderliggende weg terecht, boven op een personenbusje.

De burgemeester denkt dat het veel erger af had kunnen lopen. "Gorinchem is aan een ramp ontsnapt", schrijft ze op Twitter. "Een vrachtwagen die van een viaduct op een bestelbus valt. Dan houd je even je hart vast."

Zowel de bestuurder van de vrachtwagen als de bestuurder van het busje kon zelf uit het voertuig klimmen. Ze zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zegt dat beide bestuurders "een engeltje op hun schouder" hadden.

De directeur van het transportbedrijf waarvoor de vrachtwagenchauffeur werkt, zegt tegen RTV Rijnmond dat de chauffeur kneuzingen heeft opgelopen en 24 uur in het ziekenhuis moet blijven ter observatie. "Ik sprak hem vrij snel na het ongeval via de telefoon van de ambulancebroeder. Ik ben bijzonder opgelucht. Toen ik hem sprak, had ik de foto's nog niet gezien, maar bij het zien van de foto van de bestelwagen dacht ik wel even: oei!", aldus de directeur.

Een automobilist die vlak voor het ongeluk achter de vrachtwagen reed, laat aan de regionale zender weten dat het voertuig in botsing kwam met een personenauto die op de vluchtstrook stond en daarna van het viaduct reed. Een politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen, maar laat weten dat de afdeling Verkeersongevallenanalyse het scenario meeneemt in het onderzoek.

Ziekenhuisafval

De vrachtwagen vervoerde ziekenhuisafval. "Zolang dat in de verpakking blijft, is het niet gevaarlijk. De brandweer heeft dus veilig kunnen werken", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Een rijstrook van de A15 en de weg onder het viaduct waren urenlang afgesloten. Op de plek waar de vangrail beschadigd raakte, zijn barrières geplaatst die fungeren als tijdelijke vangrail.

