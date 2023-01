'Er wordt gezocht naar schuldigen', weet Fledderus, 'en ik ben verantwoordelijk'

Mark-Jan Fledderus is niet te benijden. De technisch directeur van Groningen maakt met zijn club uiterst roerige tijden door. En Fledderus wordt door de supportersvereniging van de Groningers verantwoordelijk gehouden voor de erbarmelijke prestaties. FC Groningen staat laatste in de eredivisie en won sinds oktober geen wedstrijd meer. In een brief die zondag door de supportersvereniging werd gepubliceerd, staat dat er "om meerdere redenen" geen vertrouwen meer is in Fledderus. De 40-jarige Fledderus zegt dat hij al wist van de brief, omdat die eerder deze maand al was voorgelegd aan de raad van commissarissen van FC Groningen. "Het is niet leuk. Maar laten we duidelijk zijn: we zitten in een crisis. Dan gebeurt dit soort dingen."

Arbitragezaak Wormuth Frank Wormuth, die in november ontslagen werd door FC Groningen, spant een arbitragezaak aan tegen de club. Volgens het kamp van de Duitse trainer is er nog geen akkoord bereikt over de financiële afhandeling van het ontslag. De zaak tussen Wormuth en FC Groningen dient op donderdag 23 februari in Zeist.

De technisch directeur kan niet zeggen of hij het eens is met de boodschap. "Ik ken de inhoud van de brief niet uit mijn hoofd. Maar zoals ik hem nu 'voor de bril' heb, kijk ik anders naar de inhoud. Dat lijkt me logisch." Wel snapt Fledderus dat de supporters teleurgesteld zijn. "Zo werkt het nou eenmaal in de wereld. Dan wordt er gezocht naar schuldigen." En dan begrijpt hij dat hij de gebeten hond is. "Ik ben verantwoordelijk."

Veel tijd om zich over supportersbrieven druk te maken heeft Fledderus overigens niet. De transferdeadline nadert met rasse schreden en het kwaliteitsarme FC Groningen kan nog wel wat vers bloed gebruiken. "We zijn druk bezig met een aanvallende versterking. Dat lijkt de goede kant op te gaan." Schone lei Hij zegt dat het voor hem al in oktober duidelijk was dat de groep ververst moest worden. "We hebben jongens nodig die met een schone lei beginnen." Als er wordt gezegd dat het allemaal lang duurt, dan heeft Fledderus daar geen boodschap aan. Volgens hem weten de mensen niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. "Het gaat erom dat je begrijpt hoe de transfermarkt werkt." Met een vertrek bij de club zegt Fledderus geen rekening te houden. "Ik richt mij op de zaken waar ik invloed op heb."