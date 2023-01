Paus als luidspreker voor crisis in oosten van Democratische Republiek Congo

De spanning is extra groot vanwege de betrokkenheid van buurland Rwanda. M23 wordt door Rwanda gesteund, ook al ontkent de Rwandese regering dat. Afgelopen week beschoot Rwanda een Congolees militair vliegtuig dat het Rwandese luchtruim zou hebben geschonden. Volgens de Congolese regering heeft het buurland belang bij chaos in de regio zodat het zijn handen kan blijven leggen op de grondstoffen.

Meer dan honderd rebellengroepen vechten in Oost-Congo om land en grondstoffen. De grootste dreiging gaat momenteel uit van de groep M23, die goed bewapend is. Honderdduizenden mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen.

De belangrijkste organisatie van de Congolese kerk, de Bisschoppenconferentie van de DR Congo (CENCO), werpt zich bovendien op als voorvechter van de democratie. De katholieke kerk roept mensen op te gaan stemmen, zorgt tijdens verkiezingen voor onafhankelijke waarnemers, en organiseert protesten. Veel Congolezen hebben meer vertrouwen in de kerk dan in de zwakke staat.

Handelaren en marktkooplieden kijken beteuterd toe. De schoonmaakactie was aangekondigd, dat wel, maar dit is voor velen in dit arme land het enige inkomen. En ze klagen dat de schoonmakers, aangestuurd door de gouverneur, ook de zijstraten meepakken, dat was niet gecommuniceerd.

In eerste instantie zou de paus afgelopen juli komen, maar dat werd om gezondheidsredenen uitgesteld. Toen stond een bezoek aan Goma, de grootste stad in het noordoosten, op het programma. Nu is dat uit het programma gehaald, omdat het er te gevaarlijk is.

De Nederlandse hulpverlener Marti Waals is net terug uit Goma. "De mensen zijn wel teleurgesteld dat de paus niet meer komt," vertelt hij. "Maar ze snappen het ook wel. Op de plek waar eerst een openluchtmis was gepland, wonen nu vluchtelingen. De rebellen zijn niet ver weg. Het is een risico voor de bevolking om met velen op één plek samen te komen."

Paus Franciscus zal nu in Kinshasa slachtoffers van M23 ontmoeten. Die hopen dat zijn boodschap van vrede en verzoening een verschil kan maken in het conflict. Of dat hij in ieder geval troost kan bieden.